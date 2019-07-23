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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Памфилова сожалеет, что Троицкого сняли с выборов в Мосгордуму

Вчера, 15:48
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© АГН "Москва" / Игорь Иванко Сергей Троицкий
Сергей Троицкий
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Сергей Троицкий. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сожалеет, что лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий был снят с выборов в Мосгордуму, и призналась, что любит русский рок.
"Мне очень жалко, что, например, Троицкого сняли, Паука. Я, например, очень люблю русский рок, почему, например, (Святославу) Вакарчуку можно, а Троицкому нельзя", - сказала Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
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Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов
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Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаСергей ТроицкийРоссия
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