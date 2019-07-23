Памфилова сожалеет, что Троицкого сняли с выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова сожалеет, что лидер группы "Коррозия металла" Сергей Паук Троицкий был снят с выборов в Мосгордуму, и призналась, что любит русский рок.

"Мне очень жалко, что, например, Троицкого сняли, Паука. Я, например, очень люблю русский рок, почему, например, (Святославу) Вакарчуку можно, а Троицкому нельзя", - сказала Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.