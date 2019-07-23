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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Памфилова: зарегистрировать всех кандидатов в МГД невозможно по закону

Вчера, 15:40
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© Фото : ЦИКГлава ЦИК РФ Элла Памфилова
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова
© Фото : ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Мосгордумы по действующему законодательству невозможно.
Кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, на встрече с Памфиловой во вторник потребовали зарегистрировать всех, независимо от результатов проверки подписей избирателей.
"Вы просите зарегистрировать всех. Это по нынешнему закону невозможно", - сказала Памфилова на встрече с кандидатами в Мосгордуму.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей Паук Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Здание Мосгоризбиркома
22 июля, 12:24
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Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требование вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал на то, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаРоссия
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