В "Мегафоне" прокомментировали идею идентификации пользователей e-mail

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Инициатива по идентификации пользователей электронной почты (e-mail) должна быть обсуждена всеми участниками рынка, это не должно привести к дискриминации российских сервисов по отношению к иностранным, считают в "Мегафоне".

Ранее во вторник сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи. Согласно проекту, идентификацию пользователей e-mail предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора, заключаемого владельцем сервиса электронной почты с оператором связи.

"Данная инициатива подлежит обсуждению со всеми участниками рынка. С одной стороны, операторы связи готовы проводить такую идентификацию с помощью Mobile ID. С другой - это не должно дискриминировать российские сервисы электронной почты, которые обязаны исполнять все требования к организаторам распространения информации в сети "Интернет", по сравнению с иностранными", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".