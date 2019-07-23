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РИА Новости

В "Мегафоне" прокомментировали идею идентификации пользователей e-mail

Вчера, 15:38
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© Фото : Pixabay / geraltE-mail
E-mail
© Фото : Pixabay / geralt
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Инициатива по идентификации пользователей электронной почты (e-mail) должна быть обсуждена всеми участниками рынка, это не должно привести к дискриминации российских сервисов по отношению к иностранным, считают в "Мегафоне".
Ранее во вторник сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи. Согласно проекту, идентификацию пользователей e-mail предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора, заключаемого владельцем сервиса электронной почты с оператором связи.
Вице-президент и технический директор Mail.Ru, Владимир ГАБРИЕЛЯН
Вчера, 14:12
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"Данная инициатива подлежит обсуждению со всеми участниками рынка. С одной стороны, операторы связи готовы проводить такую идентификацию с помощью Mobile ID. С другой - это не должно дискриминировать российские сервисы электронной почты, которые обязаны исполнять все требования к организаторам распространения информации в сети "Интернет", по сравнению с иностранными", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Мегафона".
"Технология Mobile ID позволяет проводить электронную идентификацию пользователя для получения электронных услуг. Это более простое решение, позволяющее заменить существующую двухфакторную авторизацию с вводом имени и пароля на сайте и подтверждением по sms", - добавили в компании.
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