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РИА Новости
Школа волонтера

Форум добровольцев "Добро на Северо-Западе" пройдет в Санкт-Петербурге

Вчера, 15:36
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© пресс-служба Ассоциации волонтерских центровФорум добровольцев "Добро на Северо-Западе" пройдет в Санкт-Петербурге
Форум добровольцев Добро на Северо-Западе пройдет в Санкт-Петербурге
© пресс-служба Ассоциации волонтерских центров
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. С 30 июля по 2 августа в Санкт-Петербург будет проходить окружной форум добровольцев Северо-Западного федерального округа "Добро на Северо-Западе", сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра". На площадке соберутся 300 участников – лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководители добровольческих объединений, волонтеры разных направлений, участники конкурса "Доброволец России", представители органов исполнительной власти субъектов страны, курирующие волонтерскую деятельность.
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Для волонтеров будут организованы тренинги с известными спикерами, а также практическая и культурная экскурсионные программы. С помощью семинаров, интерактивных лекций и практикумов участники смогут развить необходимые профессиональные навыки для эффективной работы в сфере добровольчества. В рамках форума состоится полуфинал всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" с защитой проектов.
Ключевым мероприятием форума станет панельная дискуссия "Волонтерство: ценность и курс на саморазвитие", в которой примут участие Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления компании hh.ru; Лев Якобсон, ректор НИУ "Высшая школа экономики"; Андрей Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи; Анатолий Мовшович, победитель конкурса "Доброволец России".
В рамках практической программы участники посетят социальный дом ветеранов Московского района, а также благоустроят территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Во время экскурсионной программы они пройдут культурный квест, чтобы познакомиться с историей и традициями Санкт-Петербурга.
"Роспатриотцентр" запускает линейку окружных форумов по добровольчеству в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". Организаторами выступают ФГБУ "Роспатриотцентр", Федеральное агентство по делам молодежи, органы исполнительной власти субъектов проведения.
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