Форум добровольцев "Добро на Северо-Западе" пройдет в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. С 30 июля по 2 августа в Санкт-Петербург будет проходить окружной форум добровольцев Северо-Западного федерального округа "Добро на Северо-Западе", сообщает пресс-служба "Роспатриотцентра". На площадке соберутся 300 участников – лидеры социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководители добровольческих объединений, волонтеры разных направлений, участники конкурса "Доброволец России", представители органов исполнительной власти субъектов страны, курирующие волонтерскую деятельность.

Для волонтеров будут организованы тренинги с известными спикерами, а также практическая и культурная экскурсионные программы. С помощью семинаров, интерактивных лекций и практикумов участники смогут развить необходимые профессиональные навыки для эффективной работы в сфере добровольчества. В рамках форума состоится полуфинал всероссийского конкурса "Доброволец России – 2019" с защитой проектов.

Ключевым мероприятием форума станет панельная дискуссия "Волонтерство: ценность и курс на саморазвитие", в которой примут участие Ирина Святицкая, руководитель молодежного направления компании hh.ru; Лев Якобсон, ректор НИУ "Высшая школа экономики"; Андрей Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи; Анатолий Мовшович, победитель конкурса "Доброволец России".

В рамках практической программы участники посетят социальный дом ветеранов Московского района, а также благоустроят территории Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Во время экскурсионной программы они пройдут культурный квест, чтобы познакомиться с историей и традициями Санкт-Петербурга.