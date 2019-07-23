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РИА Новости

Победа партии Зеленского даст ход резонансным делам, считает юрист

Вчера, 15:35
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КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов считает, в течение месяца партия главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" подчинит себе всю правоохранительную власть в стране, что позволит дать ход расследованию резонансным уголовным делам.
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 95,01% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,13%, на втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,06%. Третье место занимает партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,18. Четвертое место у партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" - 8,12%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,84%.
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"Через 3-4 недели вся полнота правоохранительной власти в стране перейдет в новую государственную парадигму. Люди дали возможность одной политической команде получить сразу всю силовую вертикаль и скоординированный доступ к ресурсам следственных и прокурорских органов", - написал Портнов во вторник на своей странице в Facebook.
По его мнению, ключевой задачей для правоохранителей должно стать расследование трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года. "В рамках этого дела к пожизненному заключению может быть приговорен спикер парламента (Андрей - ред.) Парубий и осуждены остальные участники массового убийства", - считает Портнов.
Ранее Портнов заявил, что следствию стоит изучить роль спикера Верховной рады Андрея Парубия в организации массовых беспорядков в Киеве и Одессе в 2014 году.
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