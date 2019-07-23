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РИА Новости

В Турции пять человек погибли и двое пропали без вести во время оползня

Вчера, 15:34
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АНКАРА, 23 июл – РИА Новости. Пять человек погибли и двое пропали без вести в результате оползня в провинции Дюздже на северо-западе Турции, заявил министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум во вторник.
Сель сошел на несколько населенных пунктов после проливных дождей, обрушившихся на Дюздже в конце прошлой недели. Семь человек числились пропавшими без вести.
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"Спасатели обнаружили пять тел погибших, поиски двоих продолжаются. Мы обследовали все постройки, находящиеся в районе стихийного бедствия. Ущерб от селя нанесен 474 зданиям. В зоне риска находятся 66 зданий. Проживавшие в этих зданиях люди будут эвакуированы, наш приоритет – как можно быстрее перенести эти здания подальше от ручьев, которые во время дождей превращаются в бурные реки, сносящие все на своем пути", - сказал министр журналистам.
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