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РИА Новости

Власти Комсомольска-на-Амуре помогут семьям, чьи дети погибли при пожаре

Вчера, 15:33
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Администрация города Комсомольска-на-Амуре выплатит по 200 тысяч рублей семьям детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. По последним данным региональных властей, четверо детей погибли.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Вчера, 11:40
Случаи гибели детей в лагерях в России в 2010-2019 годах
"Администрация города готова оказать материальную помощь семьям погибших детей из Комсомольска-на-Амуре. Из четырех школьников две девочки и один мальчик - комсомольчане. Еще один ребенок из Амурского района", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что размер материальной помощи составит 200 тысяч рублей.
Среди погибших комсомольчан София Валова, которой 23 июля исполнялось 11 лет, Вероника Стрыпина 12 лет и Алексей Мартыненко 11 лет.
Пожар в Хабаровском крае
Вчера, 08:30
Девочка погибла в лагере в Хабаровском крае накануне дня рождения
Как сообщили в администрации Амурского района, власти окажут всю необходимую поддержку амурчанам, которых коснулась трагедия. "Будет оказана вся необходимая помощь", - отметил собеседник агентства.
В среду в Хабаровске объявлен трехдневный траур по жертвам пожара.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеКомсомольск-на-АмуреХабаровский крайОбщество
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