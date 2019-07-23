Власти Комсомольска-на-Амуре помогут семьям, чьи дети погибли при пожаре

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Администрация города Комсомольска-на-Амуре выплатит по 200 тысяч рублей семьям детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. По последним данным региональных властей, четверо детей погибли.

"Администрация города готова оказать материальную помощь семьям погибших детей из Комсомольска-на-Амуре. Из четырех школьников две девочки и один мальчик - комсомольчане. Еще один ребенок из Амурского района", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что размер материальной помощи составит 200 тысяч рублей.

Среди погибших комсомольчан София Валова, которой 23 июля исполнялось 11 лет, Вероника Стрыпина 12 лет и Алексей Мартыненко 11 лет.

Как сообщили в администрации Амурского района, власти окажут всю необходимую поддержку амурчанам, которых коснулась трагедия. "Будет оказана вся необходимая помощь", - отметил собеседник агентства.