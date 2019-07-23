Экс-руководителя венесуэльской PDVSA нашли мертвым в Мадриде

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Бывший топ-менеджер венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA Хуан Карлос Маркес, проходивший по делу об отмывании денег испанскими дипломатами, найден мертвым в Мадриде, пишет газета Бывший топ-менеджер венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA Хуан Карлос Маркес, проходивший по делу об отмывании денег испанскими дипломатами, найден мертвым в Мадриде, пишет газета Pais

Маркес, один из руководителей PDVSA в эпоху правления президента Уго Чавеса, на прошлой неделе после прибытия из США был арестован в аэропорту Мадрида по делу об отмывании денег. После предъявления обвинений он был оставлен на свободе под судебным надзором.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, тело 48-летнего Маркеса было обнаружено в воскресенье в одном из домов мадридского района Алькобендас. Предположительно, он покончил с собой. Следствие по уточнению обстоятельств его смерти продолжается.

Прокуратура по борьбе с коррупцией подозревала Маркеса в причастности к отмыванию 4,5 миллиона евро со счетов PDVSA. Другими фигурантами расследования выступают бывший испанский посол в Венесуэле Рауль Мородо (занимал эту должность в 2004-2007 годах) и его сын Алехо Мородо.

Маркес, который со стороны PDVSA подписывал контракты, как предполагается фиктивные, с консалтинговыми фирмами Мородо-младшего, заявил на допросе, что играл в компании символическую роль. Он согласился сотрудничать с испанским правосудием.