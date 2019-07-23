Шеин не прошел муниципальный фильтр на выборах главы Астраханской области

"В целом нам нужно было собрать 121 подпись сельских и районных депутатов. Мы собрали 90. Более того, нам нужно было собрать 21 подпись депутатов города Астрахани, города Знаменска и сельских районов. Мы собрали 15. Эти подписи надо было собрать в не менее восьми районах, мы взяли шесть", - говорит Шеин в видеообращении.