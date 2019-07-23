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РИА Новости

Шеин не прошел муниципальный фильтр на выборах главы Астраханской области

Вчера, 15:24
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОлег Шеин
Олег Шеин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Олег Шеин. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июл - РИА Новости, Юлия Насулина. Депутат Госдумы, руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин опубликовал видеообращение, в котором заявил, что не смог пройти муниципальный фильтр перед выборами губернатора Астраханской области.
В начале июля Шеин подал в облизбирком документы об участии в выборах в качестве самовыдвиженца.

"В целом нам нужно было собрать 121 подпись сельских и районных депутатов. Мы собрали 90. Более того, нам нужно было собрать 21 подпись депутатов города Астрахани, города Знаменска и сельских районов. Мы собрали 15. Эти подписи надо было собрать в не менее восьми районах, мы взяли шесть", - говорит Шеин в видеообращении.

По его информации, они "взяли 5-процентный рубеж, но в Астрахани 7%". Он напомнил, что 7-процентный фильтр был принят еще при губернаторе Александре Жилкине. Весной текущего года председатель ЦИК предложила властям региона снизить планку до 5%, как в большинстве других регионов, однако власти отказались.
"Я буду продолжать делать то, что делал всю свою жизнь – стараться помогать. Мы продолжаем социальную борьбу за возврат краденных льгот, за права жителей аварийного фонда, за права рабочих, за доступное здравоохранение и образование в области… Тактику по этой избирательной кампании мы определим чуть позже", - добавил Шеин.
Выборы губернатора Астраханской области состоятся в единый для России день голосования 8 сентября. Согласно данным облизбиркома, 16 кандидатов уведомили о своих планах участвовать в борьбе за этот пост.
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Олег ШеинАстраханская областьПолитика
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