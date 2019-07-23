Памфилова призвала внести корректировки в избирательное законодательство

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что текущие выборы дают аргументы для отстаивания позиции по существенным корректировкам избирательного законодательства.

"Я надеюсь, мы эту работу не бросаем, что эти выборы, которые пройдут, дадут нам еще больше поводов и аргументов для того, чтобы отстаивать свою позицию, что законодательство, если не кардинально менять, то существенные корректировки вносить", - сказала Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы.

По словам Памфиловой, ей тоже не всегда нравится действующее избирательное законодательство.

"По действующему законодательству - оно может нравиться, не нравиться. Думаете, мне оно нравится? Да если бы нравилось, вот я четвертый год работаю, мы столько раз об него (законодательство) спотыкались... Вы знаете, что ЦИК не обладает правом законодательной инициативы,… но мы, понимая, что не отвечает наше законодательство требованиям времени, вызовам общества, мы проводили круглые столы, конференции, приглашали экспертное сообщество, обобщили предложения, что нужно менять", - добавила она.

Глава ЦИК отметила, что Центризбирком продолжит эту работу, и по муниципальному фильтру в том числе.

В адрес Памфиловой поступило обращение муниципальных депутатов Москвы с требованием отреагировать на процесс регистрации независимых кандидатов. Позже зампредседателя ЦИК Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.