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РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге, регулирующий отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестиционных платформ. Третье чтение запланировано на 24 июля.
Инвестиционная платформа представляет собой информационную систему в сети интернет, используемую для заключения договоров, на основании которых привлекаются инвестиции. Она доступна также в качестве мобильного приложения, устанавливаемого на мобильный телефон, смартфон или компьютер, в том числе планшетный.
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К способам инвестирования через нее отнесены: предоставление займов; приобретение утилитарных цифровых прав; приобретение размещаемых на ней эмиссионных ценных бумаг, за исключением ценных бумаг кредитных и некредитных финансовых организаций, а также структурных облигаций и предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг.
Индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 миллиарда рублей в год, за исключением публичных акционерных обществ (ПАО), привлекающих инвестиции путем приобретения утилитарных цифровых прав (УЦП), позволяющих требовать передачи вещей, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выполнения работ, оказания услуг. Физлица, кроме ИП, квалифицированных инвесторов, а также граждан, приобретающих УЦП по договорам с ПАО, смогут инвестировать через инвестплатформы в совокупности не более 600 тысяч рублей в год, если иное ограничение не предусмотрено федеральными законами.
Операторами инвестплатформ (ОПИ), которые обеспечивают доступ к ним, могут выступать российские хозобщества, включенные Банком России в реестр и имеющие размер собственных средств (капитала) не менее 5 миллионов рублей. ОПИ включаются в перечень лиц, подпадающих под действие закона о противодействии легализации преступных доходов, а также обязанных передавать в бюро кредитных историй необходимую для их формирования информацию.
Предполагается вступление закона в силу с 1 января 2020 года. После этой даты услуги по привлечению инвестиций через краудфандинговые площадки смогут оказывать лишь лица, сведения о которых включены в реестр ОПИ. Однако для тех, кто занимается такой деятельностью сейчас, предусмотрен переходный период. До 1 июля 2020 года они должны будут привести свою деятельность в соответствие с устанавливаемыми требованиями.
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