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РИА Новости
Москва Сегодня: мегаполис для жизни

Московские власти рассказали о причинах увеличения турпотока в город

Вчера, 15:13
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Крымском валу в Москве
Автомобили на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобили на Крымском валу в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва сегодня предлагает весь комплекс услуг, который позволяет сделать пребывание туристов в городе максимально комфортным и способствует увеличению турпотока, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного комитета туризма.
Ранее сообщалось, что Москва занимает седьмое место среди европейских столиц по доступности отелей высшей категории и входит в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю. В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31-е место; 19-е — среди самых востребованных городов Европы. В тройке лидеров — Лондон, Париж и Амстердам.
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"Москва сегодня предлагает весь комплекс услуг, который позволяет сделать пребывание туристов в городе максимально комфортным и способствует увеличению турпотока в столицу. Москву узнали, город может удовлетворить потребности любого туриста", - сказали в пресс-службе, комментируя попадание столицы в рейтинг.
В ведомстве отметили, что в настоящее время работают более 1,7 тысячи классифицированных средств размещения, начиная от люксовых гостиниц и международных сетей отелей, до доступных гостиниц как в центре города, так и на периферии.
"Число гостиниц увеличивается с каждым годом, в них появляются новые услуги, которые позволяют сделать пребывание гостей города максимально комфортным", - добавили в комитете.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниТуризмМосква
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