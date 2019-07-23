Московские власти рассказали о причинах увеличения турпотока в город

Автомобили на Крымском валу в Москве. Архивное фото

Автомобили на Крымском валу в Москве

Москва Сегодня: мегаполис для жизни

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва сегодня предлагает весь комплекс услуг, который позволяет сделать пребывание туристов в городе максимально комфортным и способствует увеличению турпотока, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного комитета туризма.

Ранее сообщалось, что Москва занимает седьмое место среди европейских столиц по доступности отелей высшей категории и входит в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю. В списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31-е место; 19-е — среди самых востребованных городов Европы. В тройке лидеров — Лондон, Париж и Амстердам.

"Москва сегодня предлагает весь комплекс услуг, который позволяет сделать пребывание туристов в городе максимально комфортным и способствует увеличению турпотока в столицу. Москву узнали, город может удовлетворить потребности любого туриста", - сказали в пресс-службе, комментируя попадание столицы в рейтинг.

В ведомстве отметили, что в настоящее время работают более 1,7 тысячи классифицированных средств размещения, начиная от люксовых гостиниц и международных сетей отелей, до доступных гостиниц как в центре города, так и на периферии.