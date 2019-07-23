Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T15:12Z
https://ria.ru/20190723/1556802401.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/73/1556607383_0:6:3072:1734_1036x0_80_0_0_5f0c686acf74077471e3ff235b4b1337.jpg
РИА Новости

Госдума во II чтении снизила НДС на фрукты и повысила на пальмовое масло

Вчера, 15:12
466
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий пониженную ставку НДС в 10% для фруктов и ягод и отменяющий льготу для пальмового масла - ставка налога вырастет до стандартных 20%.
Изначально документ предусматривал только снижение до 10% с 20% ставки НДС на фрукты и ягоды, включая виноград, независимо от места их производства. Во втором чтении он пополнился нормой об увеличении ставки НДС на пальмовое масло до 20% с 10%.
В ходе подготовки ко второму чтению бюджетный комитет сначала поддержал поправку о распространении льготной ставки НДС только на российскую плодово-ягодную продукцию, однако после дополнительных консультаций с правительством РФ отказался от этой идеи, поскольку такую меру надо было бы согласовывать в рамках ЕАЭС.
Предполагается, что закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Для данного налога это квартал, поэтому не раньше 1 октября 2019 года.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
22 июля, 14:38
Неверов прокомментировал идею отмены льгот по НДС на пальмовое масло
"Закон позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов", - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
А увеличение НДС для пальмового масла до 20% позволит средства, которые в результате этого дополнительно получит бюджет, направить на поддержку производства молока, считает он. "Чтобы, с одной стороны, создать условия нашим отечественным производителям молочных продуктов, а с другой - чтобы цена этих продуктов, в основе которого будет качественное, натуральное молоко, была доступна для наших граждан", - подчеркнул Володин.
В результате увеличение НДС на пальмовое масло до 20% с 10% в доход бюджета может дополнительно поступить от 4,5 до 5 миллиардов рублей в год, пояснял глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов
16 июля, 15:48
Силуанов рассказал, сколько дало бюджету повышение ставки НДС
3123001
Обсудить 4
Госдума РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Надежда Савченко
Савченко после поражения на выборах в Раду заявила, что наконец свободна
РИА
Новости
Российские рубли
Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла во втором чтении законопроект о краудфандинге
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Джонсон станет новым премьером Британии
Лента
новостей
В СК рассказали о расследовании преступлений банды "Емели"
Автомобили на Крымском валу в Москве
Московские власти рассказали о причинах увеличения турпотока в город
Сбор урожая яблок в Белоруссии
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз белорусских яблок
Покупатель у витрины с молочной продукцией
Молочную продукцию внесли в перечень товаров для обязательной маркировки
Автомобиль скорой медицинской помощи
Совфед ужесточил наказание для водителей за отказ пропустить машины скорой
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с вице-премьерами РФ. 23 июля 2019
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Сенаторы одобрили законы о выборе работником зарплатного банка
Девушка занимается со штангой в фитнес-клубе
Госдума приняла во втором чтении проект о работе фитнес-центров
Пункт технического осмотра автомобилей
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за нарушения при техосмотре
Победа партии Зеленского даст ход резонансным делам, считает юрист
В Госдуме оценили проект об идентификации пользователей e-mail
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния