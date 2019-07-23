Госдума во II чтении снизила НДС на фрукты и повысила на пальмовое масло

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, устанавливающий пониженную ставку НДС в 10% для фруктов и ягод и отменяющий льготу для пальмового масла - ставка налога вырастет до стандартных 20%.

Изначально документ предусматривал только снижение до 10% с 20% ставки НДС на фрукты и ягоды, включая виноград, независимо от места их производства. Во втором чтении он пополнился нормой об увеличении ставки НДС на пальмовое масло до 20% с 10%.

В ходе подготовки ко второму чтению бюджетный комитет сначала поддержал поправку о распространении льготной ставки НДС только на российскую плодово-ягодную продукцию, однако после дополнительных консультаций с правительством РФ отказался от этой идеи, поскольку такую меру надо было бы согласовывать в рамках ЕАЭС.

Предполагается, что закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Для данного налога это квартал, поэтому не раньше 1 октября 2019 года.

"Закон позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов", - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

А увеличение НДС для пальмового масла до 20% позволит средства, которые в результате этого дополнительно получит бюджет, направить на поддержку производства молока, считает он. "Чтобы, с одной стороны, создать условия нашим отечественным производителям молочных продуктов, а с другой - чтобы цена этих продуктов, в основе которого будет качественное, натуральное молоко, была доступна для наших граждан", - подчеркнул Володин.