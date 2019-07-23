В СК рассказали о расследовании преступлений банды "Емели"

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Организованное преступное сообщество Николая Емельянова, известное также как банда "Емели", насчитывало до 70 человек, а количество совершенных им преступлений может доходить до 50, рассказали журналистам представители СК и МВД России.

Ранее суд Калужской области приговорил семерых участников ОПГ к различным срокам заключения. Предполагаемый лидер банды Николай Емельянов уже несколько лет находится в международном розыске. Ряд эпизодов преступной деятельности банды еще расследуется.

"Численность группировки была значительной, по некоторым подсчетам это около 70 человек - это как взрослые люди, так и молодежь", - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Калужской области подполковник юстиции Дмитрий Рыженко, который занимается этим делом с самого начала расследования.

По словам Рыженко, изначально, в конце 2009 года, дело начали расследовать как "достаточно рядовое убийство", однако постепенно выяснилось, что масштаб совершенных преступлений гораздо больше. Например, следователи выяснили, что участники сообщества убили нескольких представителей преступного мира во время борьбы за власть, вымогали деньги у бизнеса "за покровительство".

"Группировка отличалась от других очень жесткой дисциплиной и специализировалась на совершении заказных убийств, в основном, на территории Брянской и Смоленской области. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что данная группировка входила в преступное сообщество, которое возглавлял Николай Емельянов, который находится сейчас в международном розыске", - рассказал Рыженко.

Расследование осложняло и то, что долгое время подозреваемые не попадали в поле зрения правоохранителей благодаря тому, что члены ОПС "менялись" регионами - участники из Смоленска убивали людей в Брянске, рассказал заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс ГУУР МВД России полковник полиции Евгений Кузин

Работу следователей, рассказал Кузин, осложняло давление на свидетелей - в 2015 году суд присяжных оправдал подозреваемых, – но вскоре выяснилось, что процесс шел с нарушениями, а одну из присяжных избили. Повторный процесс в 2019 году велся уже в Московском окружном военном суде, причем ряд свидетелей находились под государственной защитой, так как в их адрес поступали угрозы, а несколько человек, свидетельствовавших против группы на прошлом процессе, исчезли.