Госдума приняла во втором чтении проект о работе фитнес-центров

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.

Соответствующий законопроект был внесен в ГД в сентябре прошлого года главой комитета по физической культуре и спорту Михаилом Дегтяревым (ЛДПР), а также членом этого комитета Дмитрием Пирогом ("Единая Россия"). Поправки предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".

Согласно проекту, подготовленному ко второму чтению, "фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию".

Кроме того, фитнес-центры могут быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и могут устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг.