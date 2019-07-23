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РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении проект о работе фитнес-центров

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДевушка занимается со штангой в фитнес-клубе
Девушка занимается со штангой в фитнес-клубе
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.
Соответствующий законопроект был внесен в ГД в сентябре прошлого года главой комитета по физической культуре и спорту Михаилом Дегтяревым (ЛДПР), а также членом этого комитета Дмитрием Пирогом ("Единая Россия"). Поправки предлагается внести в федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации".
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Согласно проекту, подготовленному ко второму чтению, "фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию".
Кроме того, фитнес-центры могут быть членами общероссийских и международных спортивных объединений и могут устанавливать стандарты качества оказываемых ими услуг.
Поправкой ко второму чтению фитнес-центрам было предоставлено право осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО. Кроме того, фитнес-центры обязали привлекать квалифицированных работников, обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере оказания соответствующих услуг, обеспечивать условия для повышения их квалификации.
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