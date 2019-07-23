В Госдуме оценили проект об идентификации пользователей e-mail

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Зампред комитета Государственной думы по информполитике Андрей Свинцов в разговоре с RT Зампред комитета Государственной думы по информполитике Андрей Свинцов в разговоре с RT прокомментировал внесение сенаторами на рассмотрение в Государственную думу законопроекта об идентификации пользователей электронной почты в России.

По его словам, на сегодняшний день сложно судить, насколько эффективен будет закон.

"Пока сложно сказать, насколько этот закон поможет. Все-таки, основное количество спама идет с зарубежных серверов и с использованием сервисов электронной почты тех компаний, которые находятся за территорией России". Андрей Свинцов

Парламентарий подчеркнул, что комитет займется тщательным изучением предложенной концепции, однако на первый взгляд законопроект выглядит сомнительно. Он выразил мнение, что дополнительное регулирование может повлечь за собой возможные потери почтовых сервисов, если человек лишится доступа к своему номеру мобильного телефона.

Ранее стало известно, что сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации пользователей электронной почты в России.