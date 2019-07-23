МЧС проведет внеплановые проверки детских лагерей

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МЧС РФ проведет внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха, заявил глава ведомства Евгений Зиничев.

"Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей", - заявил он.

Он подчеркнул, что "проверки не должны носить освидетельствования по формальному признаку". По словам Зиничева, "такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок".

"Требую принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц. По факту данной трагедии (пожар под Хабаровском - ред.) провести тщательнейшую проверку. Материалы служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших контрольно-надзорные мероприятия по детско-оздоровительную лагерю "Холдоми" в Хабаровском крае, будут переданы в следственные органы для принятия процессуальных решений", - добавил он.

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