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РИА Новости

МЧС проведет внеплановые проверки детских лагерей

Вчера, 15:03
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в палаточном городке в Хабаровском крае
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае
© РИА Новости / МЧС РФ
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Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. МЧС РФ проведет внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха, заявил глава ведомства Евгений Зиничев.
"Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей", - заявил он.
Он подчеркнул, что "проверки не должны носить освидетельствования по формальному признаку". По словам Зиничева, "такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации и никто не обратил внимание на целый палаточный городок".
"Требую принять самые жесткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц. По факту данной трагедии (пожар под Хабаровском - ред.) провести тщательнейшую проверку. Материалы служебной проверки в отношении должностных лиц, осуществлявших контрольно-надзорные мероприятия по детско-оздоровительную лагерю "Холдоми" в Хабаровском крае, будут переданы в следственные органы для принятия процессуальных решений", - добавил он.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, из которых четверо погибли.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеЕвгений ЗиничевМЧС РФПроисшествия
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