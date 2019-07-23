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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Памфилова попросила допустить сотрудников ЦИК на рассмотрение жалоб в МГИК

Вчера, 14:58
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© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова попросила допустить представителей ЦИК на рассмотрение жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы в Мосгоризбиркоме.
"Я просила бы Московскую избирательную комиссию очень серьезно подойти к рассмотрению поступивших жалоб и обращений. И действовать в интересах москвичей. Я настоятельно прошу и надеюсь, что Мосгоризбирком не откажет нам в этом праве, что представители ЦИК, компетентные в этих вопросах, присутствовали на заседании, на котором будут рассматриваться жалобы и обращения", - сказала Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты МГД.
Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. По решению окружных избирательных комиссий 16 июля было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.
Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы обратились в ЦИК с требованием вмешаться в процесс и встретиться с ними. Позже зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев указал, что ведомство не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут в суде. Только суд может признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, отметил он.
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Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаРоссияПолитика
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