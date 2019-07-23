Памфилова попросила допустить сотрудников ЦИК на рассмотрение жалоб в МГИК

"Я просила бы Московскую избирательную комиссию очень серьезно подойти к рассмотрению поступивших жалоб и обращений. И действовать в интересах москвичей. Я настоятельно прошу и надеюсь, что Мосгоризбирком не откажет нам в этом праве, что представители ЦИК, компетентные в этих вопросах, присутствовали на заседании, на котором будут рассматриваться жалобы и обращения", - сказала Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты МГД.