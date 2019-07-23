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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал избрание Джонсона премьером Британии

Вчера, 14:56
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© REUTERS / Toby MelvilleБорис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
Борис Джонсон во время выступления в Лондоне. 23 июля 2019
© REUTERS / Toby Melville
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Отношения между РФ и Великобританией с приходом Бориса Джонсона вряд ли изменятся в лучшую сторону, при этом не стоит отбрасывать возможность конструктива между Москвой и Лондоном, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. В среду он станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
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Слуцкий назвал Джонсона эксцентричным и весьма неординарным человеком. Глава думского комитета отметил, что это отразится на всей британской политике, в том числе на ситуации с Brexit. "Как мы знаем, Джонсон всегда был сторонником жесткого варианта выхода Британии из Евросоюза", - добавил он.
"Что касается взаимоотношений с Россией, тут вряд ли стоит ожидать серьезных и качественных изменений в лучшую сторону. Джонсон стоял у руля форин-офиса во время беспрецедентной антироссийской кампании по делу с так называемым отравлением Скрипалей. Как глава МИД Соединенного Королевства он приложил немало усилий для развития всего этого политического спектакля и фактического сведения до уровня нуля российско-британских отношений", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, в связи с этим на российском треке риторика нового премьера Великобритании вряд ли сильно изменится по сравнению с Мэй. "Здесь я остаюсь на позициях здорового пессимизма. Хотя и не отбрасывал бы совсем и возможность конструктива для Лондона и Москвы", - сказал Слуцкий.
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Член думского комитета по международным делам Сергей Железняк также отметил, что новый кабинет министров, скорее всего, продолжит сохранять напряженность в российско-британских отношениях, ориентируясь на США. При этом Россия готова сотрудничать с любым легитимно избранным руководством Великобритании, если Лондон будет открыт к взаимодействию и конструктивному диалогу, отметил депутат.
"Новый премьер–министр со своей жесткой позицией по разрыву отношений с ЕС явно удобен для поддерживающих его США и, вероятно, будет готов выходить из Евросоюза даже без сделки", - добавил Железняк.
"Несмотря на глубокие противоречия между нашими странами по ряду принципиальных вопросов, хотелось бы верить, что обновленной Великобритании удастся найти в себе силы и, следуя в русле прагматизма и элементарного здравого смысла, отбросить практику двойных стандартов в политике, перейдя к прямому российско-британскому диалогу. Только при наличии политической воли, на основе взаимного уважения возможно найти выход из тупика недоверия и преодолеть кризис непонимания, который давно настиг отношения между нашими странами", - сказал парламентарий.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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Леонид СлуцкийГосдума РФВеликобританияРоссияВ мире
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