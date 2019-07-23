Слуцкий прокомментировал избрание Джонсона премьером Британии

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Отношения между РФ и Великобританией с приходом Бориса Джонсона вряд ли изменятся в лучшую сторону, при этом не стоит отбрасывать возможность конструктива между Москвой и Лондоном, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Главой британской Консервативной партии ожидаемо избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. В среду он станет премьер-министром страны - после того, как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.

Слуцкий назвал Джонсона эксцентричным и весьма неординарным человеком. Глава думского комитета отметил, что это отразится на всей британской политике, в том числе на ситуации с Brexit. "Как мы знаем, Джонсон всегда был сторонником жесткого варианта выхода Британии из Евросоюза", - добавил он.

"Что касается взаимоотношений с Россией, тут вряд ли стоит ожидать серьезных и качественных изменений в лучшую сторону. Джонсон стоял у руля форин-офиса во время беспрецедентной антироссийской кампании по делу с так называемым отравлением Скрипалей. Как глава МИД Соединенного Королевства он приложил немало усилий для развития всего этого политического спектакля и фактического сведения до уровня нуля российско-британских отношений", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, в связи с этим на российском треке риторика нового премьера Великобритании вряд ли сильно изменится по сравнению с Мэй. "Здесь я остаюсь на позициях здорового пессимизма. Хотя и не отбрасывал бы совсем и возможность конструктива для Лондона и Москвы", - сказал Слуцкий.

Член думского комитета по международным делам Сергей Железняк также отметил, что новый кабинет министров, скорее всего, продолжит сохранять напряженность в российско-британских отношениях, ориентируясь на США. При этом Россия готова сотрудничать с любым легитимно избранным руководством Великобритании, если Лондон будет открыт к взаимодействию и конструктивному диалогу, отметил депутат.

"Новый премьер–министр со своей жесткой позицией по разрыву отношений с ЕС явно удобен для поддерживающих его США и, вероятно, будет готов выходить из Евросоюза даже без сделки", - добавил Железняк.

"Несмотря на глубокие противоречия между нашими странами по ряду принципиальных вопросов, хотелось бы верить, что обновленной Великобритании удастся найти в себе силы и, следуя в русле прагматизма и элементарного здравого смысла, отбросить практику двойных стандартов в политике, перейдя к прямому российско-британскому диалогу. Только при наличии политической воли, на основе взаимного уважения возможно найти выход из тупика недоверия и преодолеть кризис непонимания, который давно настиг отношения между нашими странами", - сказал парламентарий.