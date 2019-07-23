В Пензенской области семь человек пострадали в ДТП

ПЕНЗА, 23 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись во вторник в Пензенском районе Пензенской области, в результате пострадали семь человек, в том числе пятилетний мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в 10.35 мск на 9 километре автодороги Пенза - Шемышейка.

"По предварительным данным, столкнулись автомобили Chevrolet Lanos под управлением 25-летнего водителя и Ford Kuga под управлением 59-летнего мужчины. В результате происшествия телесные повреждения получили водитель и четыре пассажира Chevrolet и два пассажира Ford", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что трое из семи пострадавших, в том числе пятилетний ребенок, после оказания медицинской помощи отпущены из медучреждения, остальные четверо госпитализированы.