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РИА Новости

В Пензенской области семь человек пострадали в ДТП

Вчера, 14:56
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ПЕНЗА, 23 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Два легковых автомобиля столкнулись во вторник в Пензенском районе Пензенской области, в результате пострадали семь человек, в том числе пятилетний мальчик, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в 10.35 мск на 9 километре автодороги Пенза - Шемышейка.
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"По предварительным данным, столкнулись автомобили Chevrolet Lanos под управлением 25-летнего водителя и Ford Kuga под управлением 59-летнего мужчины. В результате происшествия телесные повреждения получили водитель и четыре пассажира Chevrolet и два пассажира Ford", - сказали в пресс-службе.
Уточняется, что трое из семи пострадавших, в том числе пятилетний ребенок, после оказания медицинской помощи отпущены из медучреждения, остальные четверо госпитализированы.
ГИБДД по данному факту проводит проверку, все обстоятельства уточняются, добавили в ведомстве.
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Пензенская областьПроисшествия
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