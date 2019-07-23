Ученые создают точную виртуальную копию Игнатьевской пещеры

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Челябинские исследователи создали методику, которая позволяет получать очень точные "трехмерные" фотографии памятников культуры и других объектов, не трогая их. Она поможет археологам детальнее изучить и сохранить уникальный облик Игнатьевской пещеры и ее наскальной живописи, сообщает пресс-служба "Проекта 5-100".

"Мы получим возможность воссоздать объемный наскальный рисунок в доступном для всех желающих месте, к примеру, сделать экспозицию в музее. Тем самым мы в точности сохраним бесценные артефакты для будущих поколений. Вдобавок, перевод рисунков в 3D формат дает нам возможность изучать уникальную наскальную живопись в любой точке мира" — объясняет Гаяз Самигуллов, историк из ЮУрГУ.

Многие памятники архитектуры и культурное наследие древности часто становятся жертвами своей собственной популярности. К примеру, недавно египетские ученые были вынуждены провести большую реставрацию гробницы Тутанхамона для того, чтобы защитить ее от последствий "нашествий" огромного числа туристов.

Другие артефакты древности, благодаря изначально неправильному хранению или действию окружающей среды, постепенно разрушаются, и защитить их от исчезновения в некоторых случаях почти невозможно. По этой причине в последние годы археологи начали использовать трехмерные сканеры и технологии фотограмметрии для их сохранения в памяти человечества.

Иногда подобные попытки спасти наследие прошлых времен приводят к новым, крайне неожиданным открытиям. В частности, известный египтолог Николас Ривз нашел на фотограмметрических снимках гробницы Тутанхамона намеки на то, что в ней может скрываться еще одна усыпальница. К сожалению, ее существование не подтвердилось впоследствии, однако это заявление заставило ученых начать массовое сканирование египетских монументов.

Для получения подобных "трехмерных" фотографий, как отмечает Самигуллов, необходимо несколько простых приспособлений. В их число входят "опорные точки", маркеры и мишени для замеров расстояния, специальная "линейка" и алгоритмы, позволяющие реконструировать трехмерное изображение со сверхвысокой точностью.

Российские ученые создали свою собственную версию подобной системы, которая одновременно не уступает в точности лучшим зарубежным аналогам, но при этом не требует использования конкретных моделей фотокамер, а также масштабной линейки. Трехмерные снимки, как подчеркнули исследователи, можно получать даже при помощи мобильного телефона.

© Фото : Виктория Матвейчук, ЮУрГУ Борис Суховилов, руководитель группы разработчиков фотограметрической системы, демонстрирует ее основные компоненты – маркеры, кодовые метки и линейку © Фото : Виктория Матвейчук, ЮУрГУ Борис Суховилов, руководитель группы разработчиков фотограметрической системы, демонстрирует ее основные компоненты – маркеры, кодовые метки и линейку

"Система работает следующим образом: определенные точки помечаются мишенями, а потом фотографируются с нескольких ракурсов; программное обеспечение обрабатывает фотографии и выдает 3D-координаты этих точек", — рассказывает Борис Суховилов, ведущий разработчик этой технологии.

Опробовав ее в лаборатории, ученые планируют применить их детище для создания первой точной виртуальной копии Игнатьевой пещере, где почти полвека назад были найдены одни из самых ярких примеров наскальной живописи. Их выживание сейчас находится под угрозой из-за нарушенного микроклимата пещеры, и челябинские исследователи надеются, что им удастся сохранить хотя бы часть воспоминаний об этом уникальном памятнике.