Посольство России контактирует с Ираном по вопросу задержанных россиян

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Посольство РФ находится в контакте с иранскими властями по вопросу задержанных на британском танкере Stena Impero россиянах, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

"Есть контакт, посольство работает, все работают, все службы, все каналы задействованы, с иранцами плотный контакт ", - сказал Богданов журналистам.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в иранский порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.