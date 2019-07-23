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РИА Новости

Посольство России контактирует с Ираном по вопросу задержанных россиян

Вчера, 14:46
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© AP Photo / Tasnim News AgencyТанкер Stena Impero
Танкер Stena Impero
© AP Photo / Tasnim News Agency
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Посольство РФ находится в контакте с иранскими властями по вопросу задержанных на британском танкере Stena Impero россиянах, заявил замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
"Есть контакт, посольство работает, все работают, все службы, все каналы задействованы, с иранцами плотный контакт ", - сказал Богданов журналистам.
Британский танкер Stena Impero
20 июля, 18:49
Испания потребовала от Ирана освободить британское судно Stena Impero
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и сопроводили его в иранский порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера в британском Гибралтаре 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа. -0-
Видео задержания Ираном британского танкера
20 июля, 22:55
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
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МИД РФВеликобританияРоссияИранПолитика
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