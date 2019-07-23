Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T14:46Z
https://ria.ru/20190723/1556801097.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155254/18/1552541843_0:230:3160:2008_1036x0_80_0_0_53f59185a933b5ef20b44a684bee75d8.jpg
РИА Новости

Москалькова прокомментировала проект об идентификации пользователей e-mail

Вчера, 14:46
1711
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что нельзя загонять интернет в жесткие рамки, а проникновение в личную жизнь ранит человека.
Сенаторы внесли во вторник в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.
Логотип компании Google
18 июля, 18:30
Не выполнил требования. Роскомнадзор оштрафовал Google
"Очень важно не загнать интернет в жесткие рамки, чтобы общество все было под контролем и лишено возможности реализовать свое право на свободу слова, свободу мысли, свободу убеждения, свободу обмена информации", - сказала журналистам Москалькова после пленарного заседания в Совете Федерации.
"Самое сложное, это достигнуть баланса интересов сегодня в сфере цифровых технологий, потому что ограничение личного пространств никому из нас не нравится и проникновение в личную жизнь ранит человека. Потому что именно личное пространство делает человека личностью, и его нужно оградить", - добавила омбудсмен.
Также уполномоченный отметила, в целом закон требует детальной проработки, в том числе детально прописать "понимание вредоносности нарушений".
Логотип компании Google
12 июля, 10:55
Мнение: Google использует личные данные пользователей с двойными целямиКомпания Google признала, что ее специалисты прослушивают команды пользователей голосовому помощнику. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.
23701913
Обсудить 4
Татьяна МоскальковаГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
блаблабла
23 июля, 14:51
Арсений Понфиленко
1000005
Рекомендуем
Демонстрационная пасека в природно-историческом парке Кузьминки-Люблино
В Минсельхозе заявили об отсутствии рисков для урожая из-за гибели пчел
РИА
Новости
Вице-президент и технический директор Mail.Ru, Владимир ГАБРИЕЛЯН
В Mail.ru назвали проект идентификации пользователей e-mail неуместным
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Выросло число детей, погибших при пожаре в лагере в Хабаровском крае
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
Лента
новостей
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Владимир Малиновский
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
Джонсон станет новым премьером Британии
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде предложили ограничить передачу e-mail с запрещенной информацией
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Пушков прокомментировал избрание Джонсона британским премьером
E-mail
В "Мегафоне" прокомментировали идею идентификации пользователей e-mail
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Число погибших при пожаре в лагере под Хабаровском увеличилось до четырех
В Госдуму внесли проект об идентификации пользователей e-mail
Российские рубли
Росстат назвал наиболее распространенную зарплату в стране
Полигон твердых бытовых отходов
Архангельские власти проведут общественные обсуждения проекта полигона Шиес
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Сирии сообщили об израильской атаке по провинции Дераа
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
Лента новостейМолния