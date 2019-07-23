Москалькова прокомментировала проект об идентификации пользователей e-mail

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что нельзя загонять интернет в жесткие рамки, а проникновение в личную жизнь ранит человека.

Сенаторы внесли во вторник в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь идентифицированные в установленном правительством порядке пользователи.

"Очень важно не загнать интернет в жесткие рамки, чтобы общество все было под контролем и лишено возможности реализовать свое право на свободу слова, свободу мысли, свободу убеждения, свободу обмена информации", - сказала журналистам Москалькова после пленарного заседания в Совете Федерации.

"Самое сложное, это достигнуть баланса интересов сегодня в сфере цифровых технологий, потому что ограничение личного пространств никому из нас не нравится и проникновение в личную жизнь ранит человека. Потому что именно личное пространство делает человека личностью, и его нужно оградить", - добавила омбудсмен.