В ФСВТС рассказали, когда завершат первый этап поставок С-400 в Турцию

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Желающих купить российскую систему ПВО С-400 не убавилось, несмотря на давление США на Турцию из-за покупки этих систем, заявил журналистам во вторник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Все дело в том, что система С-400 - это лучшая система (ПВО), я с довольствием ее рекламирую. Я вам одно могу сказать, что желающих купить С-400 не убавлялось. Мы очень благодарны турецким коллегам за их стойкость. Контракт состоялся, на этой неделе завершаем первый этап поставок", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Сколько всего этапов запланировано в рамках поставок и что включает каждый из них, не разглашается. При этом известно, что всего контракт предполагает поставку четырех дивизионов. Комплексы должны заступить на боевое дежурство в начале следующего года, заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.