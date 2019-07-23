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РИА Новости

В ФСВТС рассказали, когда завершат первый этап поставок С-400 в Турцию

Вчера, 14:44
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Желающих купить российскую систему ПВО С-400 не убавилось, несмотря на давление США на Турцию из-за покупки этих систем, заявил журналистам во вторник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
"Все дело в том, что система С-400 - это лучшая система (ПВО), я с довольствием ее рекламирую. Я вам одно могу сказать, что желающих купить С-400 не убавлялось. Мы очень благодарны турецким коллегам за их стойкость. Контракт состоялся, на этой неделе завершаем первый этап поставок", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
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Сколько всего этапов запланировано в рамках поставок и что включает каждый из них, не разглашается. При этом известно, что всего контракт предполагает поставку четырех дивизионов. Комплексы должны заступить на боевое дежурство в начале следующего года, заявлял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
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С-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФТурцияРоссияПолитика
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