Архангельские власти проведут общественные обсуждения проекта полигона Шиес

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти Архангельской области исполнят поручение президента и проведут общественные обсуждения проекта мусорного полигона в районе станции Шиес, сообщил губернатор Игорь Орлов.
Президент России Владимир Путин по итогам медиафорума Общероссийского народного фронта поручил учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса строительства в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов.
"Поручение президента будет исполнено. К 1 сентября мы представим доклад. По завершении изысканий и формирования проектной документации, как того требует законодательство, будут проведены общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду", - передает слова губернатора его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Архангельской области планируют создать в области инновационный экотехнопарк "Шиес" для вывоза и размещения отходов Москвы. Решение вывозить московский мусор вызвало в регионе протестные митинги.