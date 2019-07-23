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РИА Новости

Архангельские власти проведут общественные обсуждения проекта полигона Шиес

Вчера, 14:43
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© РИА Новости / Максим БлиновПолигон твердых бытовых отходов
Полигон твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти Архангельской области исполнят поручение президента и проведут общественные обсуждения проекта мусорного полигона в районе станции Шиес, сообщил губернатор Игорь Орлов.
Президент России Владимир Путин по итогам медиафорума Общероссийского народного фронта поручил учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса строительства в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов.
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"Поручение президента будет исполнено. К 1 сентября мы представим доклад. По завершении изысканий и формирования проектной документации, как того требует законодательство, будут проведены общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду", - передает слова губернатора его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Архангельской области планируют создать в области инновационный экотехнопарк "Шиес" для вывоза и размещения отходов Москвы. Решение вывозить московский мусор вызвало в регионе протестные митинги.
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Новости - ЭкологияАрхангельская областьОбщество
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