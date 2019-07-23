Архангельские власти проведут общественные обсуждения проекта полигона Шиес

"Поручение президента будет исполнено. К 1 сентября мы представим доклад. По завершении изысканий и формирования проектной документации, как того требует законодательство, будут проведены общественные обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду", - передает слова губернатора его пресс-служба.