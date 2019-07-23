Лоза раскритиковал исполнение "Группы крови" музыкантами Metallica

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский певец Юрий Лоза Российский певец Юрий Лоза прокомментировал на фейсбуке исполнение песни Виктора Цоя "Группа крови" американским коллективом Metallica.

По его словам, это общемировая практика — многие музыканты специально разучивают шлягеры из той страны, в которую едут на гастроли.

"Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива дается задача найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться". Юрий Лоза

Но при этом, отметил певец, если музыканты хотят показать уважение к своей аудитории, то они стараются найти новое звучание и выучить текст.

Однако группа Metallica, по его мнению, пошла по простому пути: "А если хотят, как говорится, "бросить кость", то, не вникая в смысл, пишут все на бумажке знакомым шрифтом и кладут ее перед собой на пюпитр".

Кроме того, Metallica не удалось привнести ничего нового с точки зрения аранжировки, считает Лоза.

Поэтому американцы решили "отстреляться и забыть как страшный сон", заключил музыкант.