Лоза раскритиковал исполнение "Группы крови" музыкантами Metallica

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский певец Юрий Лоза прокомментировал на фейсбуке исполнение песни Виктора Цоя "Группа крови" американским коллективом Metallica.
По его словам, это общемировая практика — многие музыканты специально разучивают шлягеры из той страны, в которую едут на гастроли.
"Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива дается задача найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться".
Но при этом, отметил певец, если музыканты хотят показать уважение к своей аудитории, то они стараются найти новое звучание и выучить текст.
Однако группа Metallica, по его мнению, пошла по простому пути: "А если хотят, как говорится, "бросить кость", то, не вникая в смысл, пишут все на бумажке знакомым шрифтом и кладут ее перед собой на пюпитр".
Кроме того, Metallica не удалось привнести ничего нового с точки зрения аранжировки, считает Лоза.
Поэтому американцы решили "отстреляться и забыть как страшный сон", заключил музыкант.
Группа Metallica исполнила легендарную композицию "Группа крови" на концерте в Лужниках 21 июля. Позже концертное агентство Sav Entertainment опубликовало шпаргалку, по которой музыканты выучили песню Виктора Цоя. На ней русский текст написан латиницей и разбит на слоги.