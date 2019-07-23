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РИА Новости
Культура

Лоза раскритиковал исполнение "Группы крови" музыкантами Metallica

Вчера, 14:42
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Российский певец Юрий Лоза прокомментировал на фейсбуке исполнение песни Виктора Цоя "Группа крови" американским коллективом Metallica.
По его словам, это общемировая практика — многие музыканты специально разучивают шлягеры из той страны, в которую едут на гастроли.

"Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива дается задача найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться".

Музыкант и композитор Юрий Лоза
Юрий Лоза
Но при этом, отметил певец, если музыканты хотят показать уважение к своей аудитории, то они стараются найти новое звучание и выучить текст.
Однако группа Metallica, по его мнению, пошла по простому пути: "А если хотят, как говорится, "бросить кость", то, не вникая в смысл, пишут все на бумажке знакомым шрифтом и кладут ее перед собой на пюпитр".
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Кроме того, Metallica не удалось привнести ничего нового с точки зрения аранжировки, считает Лоза.
Поэтому американцы решили "отстреляться и забыть как страшный сон", заключил музыкант.
Группа Metallica исполнила легендарную композицию "Группа крови" на концерте в Лужниках 21 июля. Позже концертное агентство Sav Entertainment опубликовало шпаргалку, по которой музыканты выучили песню Виктора Цоя. На ней русский текст написан латиницей и разбит на слоги.
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КультураЮрий ЛозаMetallicaРоссияСША
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Надо было Плот спеть, конечно
23 июля, 14:55
Аристарх Евлампиевич Аристархов
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Ну, так это главный эксперт у нас.
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