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РИА Новости

Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки

Вчера, 14:40
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачам удалось избежать ампутации левой руки девочки из Ингушетии, избитой тетей, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Однако, как рассказали врачи, эта рука пока обездвижена, потому что ребенку несколько дней туго бинтовали конечности дома, из-за чего повредились нервные окончания.
Полноценное восстановление функции нервов может занять очень длительное время, отметили в пресс-службе.
Сейчас медики следят за состоянием правой руки, чтобы принять решение об уровне ампутации.
Отмечается, что у девочки заживают ожоги на ягодицах, ее общее состояние стабильное.

"Аппетит хороший. Рвоты нет. Девочку постепенно стали ставить на ножки", — добавили в пресс-службе.

Также врачи диагностировали у ребенка врожденный вывих левого тазобедренного сустава, лечением которого займутся после полной реабилитации.
22 июля, 19:42
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Четвертого июля в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения со множеством травм. Следователи возбудили уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Спустя два дня Магасский районный суд арестовал на два месяца тетю девочки по обвинению в истязаниях. По данным СК, девочку воспитывали без оформления документов, в том числе об опеке. Сообщалось, что у подозреваемой и ее супруга-полицейского есть еще двое своих сыновей, которых передали в реабилитационный центр.
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ИнгушетияОбщество
Популярные комментарии
Молодцы врачи!!!!!! Дай вам всем Бог здоровья! Девочки выздоровления и обретения любящих родителей!!!
23 июля, 15:44
Стас Титов
3500000
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