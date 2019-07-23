Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Врачам удалось избежать ампутации левой руки девочки из Ингушетии, избитой тетей, сообщили РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Однако, как рассказали врачи, эта рука пока обездвижена, потому что ребенку несколько дней туго бинтовали конечности дома, из-за чего повредились нервные окончания.

Полноценное восстановление функции нервов может занять очень длительное время, отметили в пресс-службе.

Сейчас медики следят за состоянием правой руки, чтобы принять решение об уровне ампутации.

Отмечается, что у девочки заживают ожоги на ягодицах, ее общее состояние стабильное.

"Аппетит хороший. Рвоты нет. Девочку постепенно стали ставить на ножки", — добавили в пресс-службе.

Также врачи диагностировали у ребенка врожденный вывих левого тазобедренного сустава, лечением которого займутся после полной реабилитации.

Четвертого июля в детскую больницу в Назрани доставили девочку 2012 года рождения со множеством травм. Следователи возбудили уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Спустя два дня Магасский районный суд арестовал на два месяца тетю девочки по обвинению в истязаниях. По данным СК, девочку воспитывали без оформления документов, в том числе об опеке. Сообщалось, что у подозреваемой и ее супруга-полицейского есть еще двое своих сыновей, которых передали в реабилитационный центр.