Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости, Ирина Халецкая. В ночь на 23 июля на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края пожар полностью уничтожил палаточный лагерь. Погибло четверо детей, 12 человек пострадали — сейчас они в тяжелом состоянии находятся в больнице. В регионе объявлен траур. Дело о пожаре по поручению председателя СК Александра Бастрыкина расследует центральный аппарат силового ведомства.

Ей сегодня не исполнилось 11 лет

В ночь с понедельника на вторник пожарным поступил сигнал о возгорании на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Он находится всего в 40 минутах езды от Комсомольска-на-Амуре. Прибывшим на место спасателям пришлось тушить охваченные пламенем палатки. Огонь на площади 2,4 тысячи квадратных метров локализовали достаточно быстро, однако полностью потушили лишь через полтора часа.

Сгорели, по предварительным данным, 20 палаток из 26. В них спали отдыхающие, большинство — дети. Всего в лагере было 189 детей в возрасте от семи до 15 лет.

В пожаре погибла десятилетняя школьница из Комсомольска-на-Амуре. Девочка приехала в лагерь отметить день рождения. Двадцать третьего июля ей исполнялось 11 лет. К школе, где она училась, люди приносят цветы, игрушки, свечи.

В крайне тяжелом состоянии с практически стопроцентными ожогами тела в Солнечную районную больницу доставили еще троих детей — девочек 13 и 12 лет, а также 11-летнего мальчика. Подросток вытаскивал девочек из палатки во время пожара.

"Они так сильно кричали, что не было сил это слушать", — рассказала журналистам лаборант Солнечной районной больницы Клавдия Тыщук.

Приехавшие ночью из Хабаровска ведущие детские реаниматологи осмотрели пострадавших и констатировали, что перевозить их нельзя. По словам министра здравоохранения края Александра Витько, даже малейшее прикосновение к телу могло снизить давление. За жизнь детей до последнего боролись врачи, но безуспешно. Двадцать третьего июля все трое скончались в реанимации.

Одного из отдыхавших в лагере подростков госпитализировали в детское отделение в шоковом состоянии. Еще один ребенок поступил в больницу в Комсомольске-на-Амуре. Медики диагностировали у него отравление угарным газом и характеризуют его состояние так: между средней тяжести и удовлетворительным.

Родителей, чьи дети пострадали во время пожара в загородном лагере, разместили в гостинице при больнице. С ними постоянно находится психолог. Тех детей, кому не потребовалась госпитализация, забрали по домам. Правительство края взяло на себя все расходы, связанные с похоронами и лечением.

Лучший на Дальнем Востоке

Туркомплекс "Холдоми" открылся в 2004 году. В регионе это одно из самых популярных мест отдыха, здесь проводят самые разные мероприятия — от Дальневосточного молодежного форума "Амур" до корпоративов и свадеб. А в 2014-м "Холдоми" еще и включили в ТОСЭР "Комсомольск" (территория опережающего социально-экономического развития), что подразумевает широкие возможности: многомиллионные бюджетные вливания, новая инфраструктура, ЛЭП, газопровод, хорошая дорога и много других плюсов для развивающегося бизнеса.

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края © Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

Предприятие оформлено на ООО "Экстрим Сервис" бизнесмена Виталия Бурлакова. Судя по информации из открытых источников, у него еще 12 фирм разного профиля.

Формально у туркомплекса были все разрешения, в том числе и на пребывание детей в лагере. В феврале "Холдоми" прошел плановую проверку Роспотребнадзора, следующая намечалась на август. Однако размещение отдыхающих все же вызывает вопросы: по правилам предполагалось проживание только в отстроенных корпусах — это 450 мест. На момент пожара в стационарных помещениях находился лишь 61 человек, а больше ста восьмидесяти были в палатках из ПВХ, которые и вспыхнули как спичка.

К слову, еще в мае специалисты Госпожнадзора указывали на нарушения — в корпусах не хватало планов эвакуации и обозначения мест, где находятся средства защиты, а также экстренного освещения. Врио начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай рассказал РИА Новости, что во время проверки эти палатки из ПВХ тоже стояли, но директор лагеря заверил, что они "для экстремальных игр".

Более того, в палатках могли быть обогреватели. В региональном управлении МЧС не исключают, что на них сушили одежду, и это могло послужить причиной пожара. Надо сказать, что даже летом в этом районе ночью холодно, вероятно, без дополнительного источника тепла спать в палатке просто невозможно. В беседе с РИА Новости представитель экстренных служб уточнил, что сейчас это рассматривается как одна из версий пожара.

Один из источников агентства подтвердил: вожатые в лагере знали об электрообогревателях в палатках. "Все видели и считали, что это нормально", — подчеркнул он.

Путевок продавали вдвое больше

Лагерь пользовался большой популярностью. Так, только на ближайшую третью смену продали уже 428 путевок. Скорее всего, никто из покупателей даже не предполагал, какие их ждут условия. Исполняющий обязанности министра образования края Александр Король сообщил РИА Новости, что организация, продававшая путевки, обещала проживание в спальных благоустроенных корпусах. О палаточном лагере нигде не упоминалось. Поэтому неудивительно, что путевок продали вдвое больше, чем на самом деле вмещали корпуса.

На официальном сайте отмечается, что это "единственный на Дальнем Востоке комплекс, который располагает собственной жилой инфраструктурой". Одновременно на территории можно разместить 250 человек в комфортабельных коттеджах и гостинице. О палатках на сайте — ни слова. Последние обновления информации о комплексе датируются 2016 годом.

Однако в маленьком сообществе "Детский оздоровительный лагерь Холдоми" в красках описано, как уже второй год подряд на территории комплекса детей размещают не только в коттеджах и гостинице, но и в палатках. Указана и цена — 15 тысяч рублей за смену.

"Многие родители не знают, как выглядит наш палаточный лагерь, начинают переживать и представлять, как их ребенок спит в двухместной тесной прохудившейся брезентовой палатке среди тайги чуть ли не на голой траве в спальном мешке или без него. У нас все по-другому: для установки палаток сооружается специальный деревянный подиум, палатка стоит не на грунте. Здесь расположены кровати, а не спальные мешки, также палатка оборудована электричеством, есть розетки для зарядки мобильного и тумбочки для личных вещей. Санузлы тоже расположены прямо в палаточном городке, то есть детям не нужно проситься к соседу из коттеджа. В палаточном городке своя комфортная инфраструктура", — расписаны преимущества в объявлении.

В контактах группы указаны вожатые, но все они отказались от беседы с корреспондентом агентства, заявив, что не работают там больше двух лет.

После трагедии лагерь продолжил функционировать. На странице комплекса в соцсети Instagram появился снимок палаток в черно-белом цвете. Соболезнований в адрес семей пострадавших и погибших детей в публикации нет.

"Выбежал в одних тапочках"

Анастасия Козлова (фамилия изменена по ее просьбе) рассказала РИА Новости, что была в этом лагере в прошлом году. На роковую смену вожатыми попали ее бывшие одноклассники. По словам Козловой, в каждой палатке было по восемь человек. Пожар вспыхнул в шатре, где жили погибшие девочки, они, предположительно, сушили вещи на обогревателе (по другим данным, там стояли тепловые пушки).

"Все сгорело буквально за десять минут. Вожатые и руководство пытались тушить сами, но материал, из которого сделаны палатки, очень быстро плавился. Когда дети выбегали, на них упал горящий кусок, тогда мальчик полез за девочками", — передает слова своих друзей Анастасия.

Она добавила, что не все услышали сигнал тревоги, поэтому не успели переодеться из пижам и вынести ценные вещи. "Один мой друг крепко спал, проснулся от громких криков. Он так и выбежал в последний момент в тапочках".

Кто следил за лагерем?

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оперативного совещания возмутился: как получилось, что горнолыжный комплекс "Холдоми" и палаточный лагерь были построены на территориях ТОСЭР? Глава региона задавал чиновникам вопросы, откуда взялся этот лагерь, почему там жили дети и проверял ли кто-нибудь его. Однако никто из присутствовавших так и не смог дать внятного ответа. Как оказалось, на территории "Холдоми" и раньше расселяли гостей в шатрах, а не в теплых корпусах.

"Я не ищу виноватых, но если мы будем так относиться к своим обязанностям, то трагедии будут повторяться. Выходит, что жизнь ничему нас не учит. Если произошло так, то сто процентов здесь есть наша вина. Нужно выяснить все причины, почему произошло, чтобы таких трагедий у нас больше не было никогда", — заявил Фургал журналистам.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев, услышав это заявление, на совещании с вице-премьерами раскритиковал главу региона: "Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей) Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?" Премьер-министр отметил, что если никто не знал о лагере, значит, местные власти плохо исполняют свои обязанности, а если все-таки знали, возникает вопрос, кто разрешил лагерю работать. Медведев поручил разобраться в ситуации и доложить о результатах.

Уголовные дела и проверки

В свою очередь директор детского лагеря "Холдоми" Максим Кузнецов на совещании у губернатора утверждал, что палатки были из огнеупорного материала. Он заверял, что все дети вышли из шатров самостоятельно — их вывел ночной вожатый. Откуда тогда у детей сильнейшие ожоги, директор объяснить не смог, равно как и то, почему 11-летний мальчик ценой своей жизни спасал других детей из объятых пламенем палаток. Чуть позже Кузнецова задержали. Под стражу взяли и владельца "Экстрим Сервис" Виталия Бурлакова.

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019 © Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

СУ СК по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по статье 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности") и статье 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Следователи проверят действия руководства загородного лагеря, а также то, как соблюдалась техника безопасности: по предварительным данным, за несколькими сотнями людей присматривали всего десять работников.