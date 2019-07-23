СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Псковской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июл - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек, в том числе двоих детей, при пожаре в квартире дома в Псковской области, сообщает региональное СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что пожар произошел ночью 23 июля в многоквартирном жилом доме на улице 25 Октября в городе Остров. В результате пожара погибли проживающие в одной из квартир на втором этаже двое малолетних детей с матерью и бабушкой.

"По данному факту Островским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вероятная причина пожара - огонь попал в подсобное помещение, расположенное под лестницей первого этажа.