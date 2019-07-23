Госдума приняла во II чтении пакет законопроектов об обновлении СПИКов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении пакет из трех законопроектов об обновленном механизме специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Третье чтение запланировано на 24 июля.

Первый проект в целях развития высокотехнологичного производства и стимулирования импортозамещения вносит изменения в закон "О промышленной политике в РФ" в части уточнения предмета СПИКа, введения конкурсного отбора его участников и увеличения предельного срока действия такого контракта. Предметом заключения СПИКа теперь будет не создание, модернизация и освоение производства промышленной продукции, как сейчас, а разработка и внедрение современных технологий, перечень которых утвердит кабмин.

Максимальный срок действия СПИКа увеличивается с 10 до 15 лет для проектов с объемом инвестиций не выше 50 миллиардов рублей, до 20 лет - с инвестициями свыше 50 миллиардов. При этом отменяется ограничение срока предоставления налоговых льгот (сейчас до 2025 года) и исключается требование минимального объема инвестиций для возможности претендовать на заключение СПИКа.

Второй законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс, допускающие применение льготы по налогу на прибыль для участников СПИКа (нулевая ставка налога, зачисляемого в федеральный бюджет; пониженная - в бюджеты субъектов РФ) в течение всего срока действия контракта. При этом пониженные ставки налога, зачисляемого в бюджеты регионов, установленные их законами для организаций, заключивших СПИК без участия РФ до 1 января 2019 года, действуют до налогового периода, в котором действие такого контракта прекращено или он расторгнут.

Одновременно предусматривается раздельное регулирование региональных инвестпроектов и СПИКов и ведение раздельного учета доходов и расходов инвесторов. Третий законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс, позволяющие предоставлять в рамках СПИКов бюджетные субсидии на долгосрочной основе, более чем на один бюджетный период.