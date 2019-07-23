Закон об иностранных судах в ДВФО и Арктике поможет развитию туризма

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Закон, устанавливающий правовой порядок захода иностранных туристских судов в порты субъектов России, входящих в Арктическую зону или Дальневосточный федеральный округ, позволит активнее развивать туристическую отрасль на этих территориях, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о морском туризме в Арктике. Документ разработан правительством России в целях установления правового порядка регулирования условий захода иностранных круизных судов в порты или пункты в районах внутренних морских вод и территориального моря России, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящих в Арктическую зону или Дальневосточный федеральный округ.

"Закон позволит активнее развивать туристическую отрасль в портах Арктической зоны и Дальневосточного федерального округа", - сказал Фомин.

Собеседник агентства уточнил, что законом предлагается сформировать перечень портов, которые будут доступны для посещения пассажирам иностранных судов. Список утверждается правительством России, но в тоже время Ростуризм будет согласовывать с круизными компаниями маршруты. Таким образом, вопрос принятия решения о конкретных маршрутах переносится на уровень оперативного взаимодействия круизных компаний с Ростуризмом.

"Также законом определяется, что в утвержденном перечне должны быть указаны порты, в которых иностранным туристским судам разрешается осуществлять посадку и высадку на берег туристов для осмотра достопримечательностей, а также пополнять запасы продовольствия", - уточнил он.