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РИА Новости
Культура

Оперы, шапито и "Угруан": что смотреть и слушать на "Архтоянии"

Вчера, 20:03
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© Фото предоставлено организаторами фестиваля «Архстояние»Участники фестиваля "Архстояние"
Участники фестиваля Архстояние
© Фото предоставлено организаторами фестиваля «Архстояние»
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Центральным объектом "Архстояния" в этом году станет 27-метровая цветная скульптура "Угруан" Николая Полисского, на создание которой художника вдохновило творчество Клода Моне. Фестиваль, пройдет с 26 по 28 июля в деревне Никола-Ленивец Калужской области. Об этом РИА Новости рассказали организаторы события.

Центральная скульптура

© Фото предоставлено организаторами фестиваля «Архстояние»Макет Угруан на фестивале "Архстояние"
Макет Угруан на фестивале Архстояние
© Фото предоставлено организаторами фестиваля «Архстояние»
Макет Угруан на фестивале "Архстояние"
"Угруан" станет первым цветным объектом в Никола-Ленивце. Визуально он будет напоминать медузу или вьюн. Для создания скульптуры потребуется несколько тысяч веток лозы, собранных на местных болотах. Каждую очистят и покрасят в яркие цвета. За созданием "Угруана" можно будет наблюдать в режиме реального времени, разместившись в творческом городке поблизости. Автор объекта Николай Полисский – известный художник, скульптор, мастер лэнд-арта, один из основателей "Архстояния" и единственный московский участник ленинградской арт-группы "Митьки".

Пять опер

© Фото предоставлено организаторами фестиваля «Архстояние»Участники фестиваля "Архстояние"
Участники фестиваля Архстояние
© Фото предоставлено организаторами фестиваля «Архстояние»
Участники фестиваля "Архстояние"
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Ночная жизнь

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетители на объекте "Ротонда" во время международного фестиваля "Архстояние" в Никола-Ленивце
Посетители на объекте Ротонда во время международного фестиваля Архстояние в Никола-Ленивце
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посетители на объекте "Ротонда" во время международного фестиваля "Архстояние" в Никола-Ленивце
Ночью гостей фестиваля приглашают переместиться к сцене "Мебиус" и послушать композиции музыкального лейбла Leveldva в жанре "чиллрейв" (неспешной электроники с ориентальными мотивами). Помедитировать можно будет под шапито-тентом, внутри которого "поселится" большая золотая медуза. "В воздухе царит магия. На стенках шатра — полотна с древними манускриптами, которые подсвечивают гигантские свечи. За нужную атмосферу отвечают: Mira (Berlin), Kurup live set (Brazil), Geju, Betelgeize, Needze, Yako, Rapossa (live set) и Leveldva music laboratory", - рассказали организаторы.

Умный баттл

© Фото предоставлено организаторами фестиваля «Архстояние»Фестиваль "Архстояние"
Фестиваль Архстояние
© Фото предоставлено организаторами фестиваля «Архстояние»
Фестиваль "Архстояние"
В этом году в образовательной программе вместо традиционных лекций состоится баттл между приглашенными экспертами в сфере архитектуры и урбанистики и участниками команды Никола-Ленивца. Участники дискуссий поговорят про развитие городов с помощью искусства, выяснят, есть ли будущее у профессии архитектора.
Фестиваль объединит 321 участника и впервые займет почти 300 гектаров земли.
"Архстояние"– ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов. За более чем десятилетнюю историю было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца или переехали на другие территории.
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