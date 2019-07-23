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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии пилота упавшего в Адыгее вертолета

Вчера, 14:29
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СОЧИ, 23 июл - РИА Новости. Пилот упавшего в Адыгее вертолета Ми-2 находится в больнице в состоянии средней тяжести, проводится обследование, сообщил РИА Новости главный врач Энемской районной больницы Руслан Богус.
Во вторник около 11.00 в районе аула Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея при проведении авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате крушения пострадал 41-летний пилот, который был госпитализирован в Энемскую районную больницу.
"В настоящий момент его обследуют, состояние средней тяжести, в сознании", - рассказал Богус, добавив, что решения о лечении будут приняты после постановки точных диагнозов.
Южная транспортная прокуратура и следственный комитет проводят проверки по факту крушения вертолета.
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Ми-2АдыгеяПроисшествия
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