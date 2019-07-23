Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн

ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая

Политик скончался 22 июля в 23.11 по пекинскому времени.

Ли Пэн родился 20 октября 1928 года, с 1988 по 1998 год занимал должность премьера Госсовета КНР.

С 1941 по 1945 год Ли Пэн проходил обучение в Институте естественных наук в Яньане. В 1948 году поступил в Московский энергетический институт, который закончил с красным дипломом в 1955 году. Во время учебы Ли Пэн был председателем Ассоциации китайских студентов в СССР. В 1995 году политику вручили диплом почетного доктора МЭИ.

Свою политическую карьеру Ли Пэн начал с должности министра энергетической промышленности КНР, которую занял в 1981 году. В 1987 году вошел в состав ЦК Политбюро Коммунистической партии Китая. В марте 1988 году был назначен на должность премьера Госсовета КНР, которую занимал до 1998 года.

По истечения второго срока на посту премьера Ли Пэн был избран на должность председателя Всекитайского собрания народных представителей – высшего законодательного органа страны и занимал ее до 2003 года.

Отношение к Ли Пэну не однозначное из-за его консервативных взглядов и роли в подавлении выступлений на площади Тяаньмэнь, в то же время в годы его премьерства экономика Китая росла в среднем на 10% в год.