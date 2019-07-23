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РИА Новости
Культура

Фильм "Мы" по антиутопии Замятина выйдет в прокат осенью 2020 года

Вчера, 14:22
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Фильма "Мы" по одноименному культовому роману Евгения Замятина выйдет в широкий российский прокат осенью 2020 года, сообщил кинопрокатчик Централ Партнершип.
Действие картины будет разворачиваться в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503. Он считает существующую авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, идеальной, но случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. А еще ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и стремится его разрушить.
Кадр из фильма Человек-паук: Вдали от дома
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Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" сохранил лидерство в российском прокате
"Фильм выйдет в кинотеатрах осенью 2020", - говорится в сообщении.
Режиссер картины - Гамлет Дульян. Роли исполнят Егор Корешков, Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак и другие. Съемки стартовали в августе 2018 года в Подмосковье, в кинокомплексе "Главкино", где был построен специальный макет города будущего.
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КультураГлавкиноЕвгений ЗамятинМосковская областьФилипп Янковский
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