Фильм "Мы" по антиутопии Замятина выйдет в прокат осенью 2020 года

Действие картины будет разворачиваться в постапокалиптическом мире, где происходит отчаянная борьба за ресурсы и космический корабль, главным строителем которого является инженер по имени Д-503. Он считает существующую авторитарную систему, где у каждого жителя свой порядковый номер, униформа, стеклянные дома и секс по расписанию, идеальной, но случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает представление Д-503 о себе. А еще ему предстоит узнать, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и стремится его разрушить.