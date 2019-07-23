Памфилова не собирается уходить с поста главы ЦИК

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что не собирается уходить с поста главы ЦИК.
"Прошу прощения за мое долгое отсутствие в связи с операцией. Как руководитель я несу ответственность за все происходящее в избирательной системе. Я просила бы не противопоставлять меня как руководителя, который сбежал, симулировал в тяжелое время, моим коллегам. Я несу за все ответственность. Я никуда не ухожу и уходить не собираюсь", - заявила Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Памфилова ранее находилась на длительном больничном. В одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что причиной госпитализации главы ЦИК стал нервный срыв. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев призвал не выдумывать сплетни о состояния здоровья Памфиловой.