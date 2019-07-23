Памфилова не собирается уходить с поста главы ЦИК

"Прошу прощения за мое долгое отсутствие в связи с операцией. Как руководитель я несу ответственность за все происходящее в избирательной системе. Я просила бы не противопоставлять меня как руководителя, который сбежал, симулировал в тяжелое время, моим коллегам. Я несу за все ответственность. Я никуда не ухожу и уходить не собираюсь", - заявила Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы.