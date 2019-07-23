Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T14:21Z
https://ria.ru/20190723/1556799660.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154874/67/1548746775_0:3:2374:1338_1036x0_80_0_0_e958a2aa2897c0f855b0b0a2c700159c.jpg
РИА Новости

Памфилова не собирается уходить с поста главы ЦИК

Вчера, 14:21
317
© Фото : пресс-центр ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Памфилова
Глава ЦИК Элла Памфилова
© Фото : пресс-центр ЦИК России
Глава ЦИК Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что не собирается уходить с поста главы ЦИК.
"Прошу прощения за мое долгое отсутствие в связи с операцией. Как руководитель я несу ответственность за все происходящее в избирательной системе. Я просила бы не противопоставлять меня как руководителя, который сбежал, симулировал в тяжелое время, моим коллегам. Я несу за все ответственность. Я никуда не ухожу и уходить не собираюсь", - заявила Памфилова на встрече с кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Памфилова ранее находилась на длительном больничном. В одном из Telegram-каналов появилось сообщение о том, что причиной госпитализации главы ЦИК стал нервный срыв. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев призвал не выдумывать сплетни о состояния здоровья Памфиловой.
411114
Обсудить 1
ЦИКЭлла ПамфиловаПолитика
Рекомендуем
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
РИА
Новости
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Кадр из фильма Мстители. Финал
Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам
Лента
новостей
Пожар в Хабаровском крае
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до девяти
Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский возмутился отсутствием Луценко на заседании
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Отдыхающие возле статуи Золотая баба - достопримечательности всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай
Жемчужина Алтая. Чем заняться на курорте Манжерок
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Медведев раскритиковал заявление хабаровского губернатора о детском лагере
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
23:50Трамп обсуждает с сенаторами-республиканцами санкции против Турции
23:44Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
Лента новостейМолния