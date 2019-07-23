Ученый предупредил о рекордных выбросах СО2 из-за лесных пожаров

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Количество СО2, которое попадет в атмосферу в июле из-за бушующих природных пожаров в Гренландии, Сибири и Аляске, вдвое превысит рекордные показатели аналогичного периода 2004-2005 годов, сообщил старший научный сотрудник Европейского центра по среднесрочным прогнозам погоды (ECMWF) Марк Паррингтон в Twitter.

"Пожары в полярных регионах (Гренландии, Сибири и Аляске - ред.) достигли беспрецедентной степени распространения, и показатели по выбросам СО2 от них превысят показатель выбросов, зафиксированный системой GFAS (глобальная система слежения за пожарами - ред.) в аналогичный период в предыдущие годы. Выбросы превысят 50 мегатонн в СО2 эквиваленте, что сопоставимо с годовыми выбросами СО2 от Болгарии, Венгрии и Швеции", - сказал Паррингтон.

First long-range transport of smoke across the Atlantic from #Canada #wildfires for 2019. Learn about how we observe & monitor such events globally with these videos from the EUMETSAT/Copernicus/ECMWF MOOC https://t.co/TQ3ym2p05E. #AtmosphereMOOC #opendata #openscience pic.twitter.com/kxEyfOU7Fk — Mark Parrington (@m_parrington) June 3, 2019

Кроме рекорда за аналогичный период, выбросы от природных пожаров в июле побьют показатель июня, который составлял 50 мегатонн.

Ранее Паррингтон, комментируя природные пожары в полярных районах для Всемирной метеорологической организации, заявлял, что в 2019 году распространение и интенсивность пожаров были беспрецедентными.

По данным Авиалесоохраны, в настоящее время природные пожары на труднодоступных территориях Красноярского края, Якутии и Иркутской области распространились на площадь 1,44 миллиона гектаров.

Ученые считают выбросы парниковых газов, в том числе СО2, которые происходят из-за деятельности человека, основной причиной ускорения процесса глобального потепления. Парижское соглашение подразумевает сокращение странами выбросов СО2 от промышленных предприятий. Однако, кроме промышленных выбросов, в балансе парниковых газов планеты учитываются выбросы от природных источников, например, от лесных пожаров. Россия считается "зеленым" донором остальных стран благодаря большим лесным угодьям, которые поглощают СО2. Между тем, когда леса начинают гореть, они превращаются из доноров в эмитенты СО2 и негативно влияют на климат.