В Mail.ru назвали проект идентификации пользователей e-mail неуместным

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян считает неуместным и избыточным законопроект об идентификации пользователей электронной почты (e-mail), поскольку он создаст неудобства пользователям и дискриминирует российские интернет-компании по отношению к иностранным.

Ранее во вторник сенаторы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что пользоваться электронной почтой в России смогут лишь пользователи, идентифицированные в установленном правительством порядке. Согласно проекту, идентификацию пользователей e-mail предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора, заключаемого владельцем сервиса электронной почты с оператором связи.

"Законопроект неуместен и избыточен: он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка", - передала РИА Новости комментарий Габриеляна пресс-служба Mail.ru Group.