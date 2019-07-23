СБУ заподозрила кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство " Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство " Украинские новости " со ссылкой на материалы суда.

"Указано, что производство (дело – ред.) открыто на основании обращения депутата Верховной рады, по данным которого украинский рынок кинопроката поделен между компаниям В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution, которые ежегодно получают в виде кассовых сборов на Украине около 100 миллионов долларов", - сообщает издание, ссылаясь на материалы суда.

Утверждается, что эти компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия российских компаний, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с компаниями РФ и их конечными владельцами выступают граждане России.

В депутатском обращении, по данным агентства, также указывается, что деятельность этих компаний на Украине приводит к необходимости сокрытия их сверхприбылей путем осуществления финансово-хозяйственных операций с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности, а также сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права.

В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".