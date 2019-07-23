СБУ заподозрила кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией

КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Служба безопасности Украины подозревает все кинопрокатные компании страны в перечислении денежных средств спецслужбам РФ и саботаже украинских фильмов, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.
"Указано, что производство (дело – ред.) открыто на основании обращения депутата Верховной рады, по данным которого украинский рынок кинопроката поделен между компаниям В&Н Film Distribution Company, Ukrainian Film Distribution, Kinomania, Volga Ukraine, Multi Media Distribution, которые ежегодно получают в виде кассовых сборов на Украине около 100 миллионов долларов", - сообщает издание, ссылаясь на материалы суда.
22 декабря 2016, 10:38Запреты в культуре: на Украине не хотят видеть книги и кино из РоссииВ уходящем году Киев запретил ввозить в страну книги российского производства и ввел квоты на украинский контент в радиоэфире, а число деятелей культуры, находящихся в "черном списке" из-за якобы "антиукраинской позиции", достигло почти 140 человек.
Утверждается, что эти компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия российских компаний, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с компаниями РФ и их конечными владельцами выступают граждане России.
В депутатском обращении, по данным агентства, также указывается, что деятельность этих компаний на Украине приводит к необходимости сокрытия их сверхприбылей путем осуществления финансово-хозяйственных операций с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности, а также сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права.
В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".