ОП проследит за расследованием дела о пожаре в лагере под Хабаровском

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Общественная палата России возьмет на контроль расследование трагедии в Хабаровском крае, сообщила РИА Новости председатель ее комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. Минздрав сообщал, что пострадали 12 человек, в том числе семеро детей, из которых четверо погибли.

"Мы возьмем на общественный контроль ход расследования трагедии, которая произошла в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Крайне важно, чтобы следствие прошло максимально открыто, чтобы установить виновных в этой трагедии и не дать им возможности уйти от заслуженного наказания", - сказала Сутормина.

На первый взгляд, отметила она, имеет место грубое нарушение норм безопасности со стороны персонала, но необходимо дождаться официальных заключений экспертов и следователей.

"От имени нашей Комиссии Общественной палаты выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших детей и желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим", - добавила член ОП РФ.