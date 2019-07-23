Тюменские власти хотят снизить ставку по налогу на прибыль для инвесторов

ТЮМЕНЬ, 23 июл – РИА Новости. Новый законопроект по предоставлению налоговых льгот для будущих инвесторов разрабатывается в Тюменской области - документ, работа над которым ведется по инициативе главы региона Александра Моора, позволит снизить ставку по налогу на прибыль c 17 до 10%, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"В федеральном законодательстве появился механизм, который дает право субъектам придавать статус "региональный инвестиционный проект" проектам инвесторов и предоставлять им дополнительные налоговые льготы. На сегодняшний день резиденты индустриальных парков, которые реализовали проект и ввели в эксплуатацию производство, имеют право платить налог на прибыль по ставке 17% вместо 20%. Изменения позволят снизить ставку по налогу на прибыль до 10%", – сказал собеседник агентства.
"Думаю, что ко всем формам поддержки: финансовым, имущественным, налоговым, которые действуют в нашем регионе, этот механизм станет дополнительным позитивным инструментом для формирования более комфортного инвестиционного климата", - сказал губернатор Александр Моор.
В пресс-службе напомнили, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата России за 2019 год, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), Тюменская область заняла третье место, уступив лидерство Москве и Татарстану.