Тюменские власти хотят снизить ставку по налогу на прибыль для инвесторов

"В федеральном законодательстве появился механизм, который дает право субъектам придавать статус "региональный инвестиционный проект" проектам инвесторов и предоставлять им дополнительные налоговые льготы. На сегодняшний день резиденты индустриальных парков, которые реализовали проект и ввели в эксплуатацию производство, имеют право платить налог на прибыль по ставке 17% вместо 20%. Изменения позволят снизить ставку по налогу на прибыль до 10%", – сказал собеседник агентства.