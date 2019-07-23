Госдума приняла закон, упрощающий получение номерных знаков для автомобилей

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который позволяет россиянам самостоятельно получать номера для автомобиля у изготовителей государственных регистрационных знаков.

Документ предусматривает, что машину можно зарегистрировать как с выдачей номеров, так и без — в таком случае владелец сможет приобрести их непосредственно у изготовителя.

При этом во втором чтении в законопроект внесли поправку, согласно которой организации, связанные с изготовлением номеров, будут нести ответственность за умышленное или ненамеренное искажение регистрационных данных машин, маркировки автомобилей и их основных компонентов, а также за нарушение порядка госрегистрации.

Кроме того, закон вводит новые правила регистрации для автомобилей, вывозимых за границу, а также базовых транспортных средств или их шасси, перегоняемых к конечным производителям.