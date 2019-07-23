Глава СПЧ надеется на поддержку Госдумой закона против домашнего насилия

"Сейчас есть два проекта, и в самое ближайшее время мы будем обсуждать либо один проект, либо другой, либо мы их сумеем соединить их вместе и будем предлагать Государственной Думе, чтобы они этот проект поддержали. У нас есть группа депутатов, которые готовы внести этот законопроект и, я думаю, он будет внесен еще в этом году. И на очередной встрече с президентом мы об этом обязательно расскажем", - сказал Федотов на своем выступлении на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье.