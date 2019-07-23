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РИА Новости

Глава СПЧ надеется на поддержку Госдумой закона против домашнего насилия

Вчера, 13:59
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 23 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов надеется, что закон о противодействии домашнему насилию будет внесен в Госдуму в текущем году.
"Сейчас есть два проекта, и в самое ближайшее время мы будем обсуждать либо один проект, либо другой, либо мы их сумеем соединить их вместе и будем предлагать Государственной Думе, чтобы они этот проект поддержали. У нас есть группа депутатов, которые готовы внести этот законопроект и, я думаю, он будет внесен еще в этом году. И на очередной встрече с президентом мы об этом обязательно расскажем", - сказал Федотов на своем выступлении на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье.
По его словам, СПЧ эту тему не бросает. "Правозащитная деятельность предполагает системность, настойчивость и, если хотите, некоторую дозу занудства. И мы как повторяли в 2014 году, что нужен закон о профилактике домашнего насилия, так мы повторяем это и сегодня, только громче", - добавил правозащитник.
"Закон, действительно, очень нужен, потому что сейчас насилие все больше уходит с улиц..., а вот домашняя преступность по-прежнему остается сильной. Если мы сумеем побороть домашнее насилие, мы сократим преступность на 30%", - пояснил глава СПЧ.
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