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РИА Новости

СК проверит надзорные органы после пожара в лагере в Хабаровском крае

Вчера, 13:58
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© Фото : МЧС РоссииПоследствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : МЧС России
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следователи проверят должностных лиц надзорных органов, которые должны были обеспечивать безопасность детей в лагере в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, из 26 палаток 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. По последним данным региональных властей, четверо детей погибли.
Пожар в Хабаровском крае
Вчера, 11:40
Случаи гибели детей в лагерях в России в 2010-2019 годах
"Следствие в рамках расследования тщательно проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за обеспечение безопасности детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Следователи тщательно проанализируют все обстоятельства, предшествовавшие гибели детей, дав им принципиальную правовую оценку", - сказала она.
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