СК проверит надзорные органы после пожара в лагере в Хабаровском крае

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Следователи проверят должностных лиц надзорных органов, которые должны были обеспечивать безопасность детей в лагере в Хабаровском крае, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, из 26 палаток 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. По последним данным региональных властей, четверо детей погибли.

"Следствие в рамках расследования тщательно проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за обеспечение безопасности детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Следователи тщательно проанализируют все обстоятельства, предшествовавшие гибели детей, дав им принципиальную правовую оценку", - сказала она.