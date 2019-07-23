Россия и КНР рассматривают проект создания пилотируемой космической станции

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия и Китай рассматривают возможность сотрудничества в создании пилотируемой космической станции, рассказал в Госдуме статс-секретарь заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Дубик.

"У нас есть проекты в области двигателестроения, в области создания обитаемой орбитальной станции", - сказал он.

Кроме того, по его словам, планируется к подписанию соглашение о сотрудничестве между странами по отслеживанию космического мусора.