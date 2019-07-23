Медведев поручил уточнить количество палаточных лагерей

ГОРКИ, 23 июл - РИА Новости. Нарушения правил безопасности в палаточном лагере в Хабаровском крае очевидны, необходимо разобраться с тем, кто выдал разрешение на организацию такого лагеря, и понять, сколько вообще в России таких мест отдыха, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"У нас сейчас пора отпусков и каникул, к сожалению, происходят трагедии, в Хабаровском крае детский лагерь был, палаточный, который сгорел, есть погибшие, раненые. Понятно, что нужно разобраться в причинах, чем занимается Следственный комитет, оказать всю возможную помощь тем, кто пострадал, этим Минздрав занимается и другие ведомства - МЧС", - сказал Медведев.

"Очевидно абсолютно, что там были грубейшие нарушения безопасности, надо разобраться в том, кто давал разрешение на создание подобного рода места отдыха. Привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, то есть посмотреть это по линии министерства просвещения, которое отвечает за детский отдых. Чтобы просто понять причины, почему это вообще в таком жутком состоянии изначально было запланировано", - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что произошла трагедия и все обратили на это внимание. "Но надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут и используют обогревательные элементы. Это в целом абсолютно недопустимо", - подчеркнул премьер.