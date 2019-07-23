Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о спутниковых системах

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Государственная Дума во вторник ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Китая о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях.

"Соглашение разработано с целью создания организационной и правовой основ взаимовыгодного сотрудничества по совместному использованию глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" и их функциональных дополнений в мирных целях, развитию навигационных технологий, использующих системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также по обмену опытом в области гражданского применения спутниковой навигации", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

Сообщается также, что соглашение предусматривает организационно-правовую основу для сотрудничества по разработке и производству гражданского навигационного оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также разработке российско-китайских стандартов по применению навигационных технологий, использующих обе системы, в частности, стандартов по контролю и управлению транспортными потоками, пересекающими российско-китайскую границу.