Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о спутниковых системах

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Государственная Дума во вторник ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Китая о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях.
"Соглашение разработано с целью создания организационной и правовой основ взаимовыгодного сотрудничества по совместному использованию глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" и их функциональных дополнений в мирных целях, развитию навигационных технологий, использующих системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также по обмену опытом в области гражданского применения спутниковой навигации", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Сообщается также, что соглашение предусматривает организационно-правовую основу для сотрудничества по разработке и производству гражданского навигационного оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также разработке российско-китайских стандартов по применению навигационных технологий, использующих обе системы, в частности, стандартов по контролю и управлению транспортными потоками, пересекающими российско-китайскую границу.
Кроме того, документ включает положения об охране интеллектуальной собственности, создаваемой или передаваемой в рамках совместной деятельности, правовой и физической защите имущества одной стороны, находящегося в рамках соглашения на территории государства другой стороны (например, измерительных станций ГЛОНАСС, размещенных на территории КНР), определяет порядок таможенного регулирования, а также экспортного контроля в отношении товаров и технологий, которые включены в списки и перечни экспортного контроля.