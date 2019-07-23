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РИА Новости

Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о спутниковых системах

Вчера, 13:53
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНа заседании Госдумы
На заседании Госдумы
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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На заседании Госдумы
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Государственная Дума во вторник ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Китая о сотрудничестве в области применения глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" в мирных целях.
"Соглашение разработано с целью создания организационной и правовой основ взаимовыгодного сотрудничества по совместному использованию глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу" и их функциональных дополнений в мирных целях, развитию навигационных технологий, использующих системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также по обмену опытом в области гражданского применения спутниковой навигации", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
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Сообщается также, что соглашение предусматривает организационно-правовую основу для сотрудничества по разработке и производству гражданского навигационного оборудования, использующего системы ГЛОНАСС и "Бэйдоу", а также разработке российско-китайских стандартов по применению навигационных технологий, использующих обе системы, в частности, стандартов по контролю и управлению транспортными потоками, пересекающими российско-китайскую границу.
Кроме того, документ включает положения об охране интеллектуальной собственности, создаваемой или передаваемой в рамках совместной деятельности, правовой и физической защите имущества одной стороны, находящегося в рамках соглашения на территории государства другой стороны (например, измерительных станций ГЛОНАСС, размещенных на территории КНР), определяет порядок таможенного регулирования, а также экспортного контроля в отношении товаров и технологий, которые включены в списки и перечни экспортного контроля.
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