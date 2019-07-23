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РИА Новости

Синоптики пообещали похолодание в Москве до 14 градусов

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДевушка в одном из парков Москвы
Девушка в одном из парков Москвы
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Холодный арктический воздух придет в Москву в начале следующей недели, в столице резко похолодает до 14-15 градусов, рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"В воскресенье в первой половине дня температура еще, может быть, достигнет отметки 20 градусов, а потом начнется адвекция холодного воздуха. Даже не исключено, что это будет ультраполярное вторжение, то есть самое холодное вторжение, которое наблюдается у нас вообще в течение всего года, то есть похолодает градусов на 10", - сказала Позднякова.

Она отметила, что при таких процессах самыми холодными бывают первые дни, в данном случае – понедельник и вторник.
"Потом ночи, может, и останутся прохладными, но, поскольку погода будет ясная, хоть и ветреная, но ясная, то июльское солнце все-таки будет повышать дневную температуру градусов до 20", - добавила Позднякова.
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