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РИА Новости
Республика Татарстан

В Казани показали экипировку команды волонтеров WorldSkills 2019

Вчера, 13:50
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КАЗАНЬ, 23 июля - РИА Новости. В Казани презентовали экипировку команды волонтеров WorldSkills 2019. Показ состоялся в Международном выставочном центре "Казань Экспо" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
МВЦ "Казань Экспо", возведённый вблизи международного аэропорта "Казань" специально к чемпионату, станет основной площадкой соревнований.
Для сотрудников оргкомитета WorldSkills форма выполнена в сине-серых цветах с символикой чемпионата. Экипировка для волонтеров традиционно будет красного цвета. Она включает в себя два вида футболок, бейсболку, бомбер, а также брюки-трансформеры, которые превращаются в шорты.
"Форма мне очень понравилась. Красный цвет яркий, интересный. С эмблемами, с надписью "Волонтер" на спине, все как надо. Я буду транспортным волонтером, буду помогать людям садиться на нужные автобусы из "Казань Экспо", помогать с навигацией на объекте", - поделился своими впечатлениями с журналистами один из участников волонтерского движения WorldSkills Kazan 2019 Азамат Нигматуллин после презентации экипировки.
Города России. Казань
Вчера, 13:22
На чемпионате WorldSkills Kazan 2019 будут работать 3,5 тысячи волонтеров
По итогам волонтерской кампании WorldSkills Kazan 2019, которая продлилась 437 дней, подано более 15 тысяч заявок от кандидатов из 90 стран. Всего на мероприятии будут работать 3,5 тысячи волонтеров. 2, 9 тысяч из одобренных заявок – волонтеры из Казани и Республики Татарстан, 500 представят регионы России, 100 – международные волонтеры.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.
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