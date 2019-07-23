В Казани показали экипировку команды волонтеров WorldSkills 2019

КАЗАНЬ, 23 июля - РИА Новости. В Казани презентовали экипировку команды волонтеров WorldSkills 2019. Показ состоялся в Международном выставочном центре "Казань Экспо" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

МВЦ "Казань Экспо", возведённый вблизи международного аэропорта "Казань" специально к чемпионату, станет основной площадкой соревнований.

Для сотрудников оргкомитета WorldSkills форма выполнена в сине-серых цветах с символикой чемпионата. Экипировка для волонтеров традиционно будет красного цвета. Она включает в себя два вида футболок, бейсболку, бомбер, а также брюки-трансформеры, которые превращаются в шорты.

"Форма мне очень понравилась. Красный цвет яркий, интересный. С эмблемами, с надписью "Волонтер" на спине, все как надо. Я буду транспортным волонтером, буду помогать людям садиться на нужные автобусы из "Казань Экспо", помогать с навигацией на объекте", - поделился своими впечатлениями с журналистами один из участников волонтерского движения WorldSkills Kazan 2019 Азамат Нигматуллин после презентации экипировки.

По итогам волонтерской кампании WorldSkills Kazan 2019, которая продлилась 437 дней, подано более 15 тысяч заявок от кандидатов из 90 стран. Всего на мероприятии будут работать 3,5 тысячи волонтеров. 2, 9 тысяч из одобренных заявок – волонтеры из Казани и Республики Татарстан, 500 представят регионы России, 100 – международные волонтеры.