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РИА Новости

МИД прокомментировал отмену санкций в отношении Эритреи

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о снятии санкций с Эритреи является своевременным, оно направлено в первую очередь на налаживание межбанковского сотрудничества с целью продвигать двусторонние экономические связи, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
В понедельник президент России Владимир Путин отменил запрет на поставки оружия Эритрее, соответствующий указ был обнародован на портале правовой информации.
"Речь идет о финансовых наших взаимоотношениях, о межбанковском сотрудничестве. Это очень важное, кстати сказать, решение, которое, действительно, было нужно с точки зрения продвижения наших контактов в сфере бизнеса и торгово-экономических связей", - заявил Богданов, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, решение "очень своевременное". "Мы этого ждали очень давно и, главное, наше бизнес-сообщество", - добавил он.
Ранее в ноябре 2018 года Совбез ООН единогласно проголосовал за резолюцию, в которой с Эритреи снимаются санкции на поставки оружия, а также санкции на заграничные поездки, замораживание активов и еще ряд других запретов.
Эритрея
22 июля, 19:26
Африканист объяснил, почему РФ поменяла отношение к санкциям против ЭритреиВладимир Путин отменил санкции против Эритреи. В эфире радио Sputnik снятие санкций прокомментировал старший научный сотрудник Центра африканских исследований ИВИ РАН Николай Щербаков.
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