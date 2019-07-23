МИД прокомментировал отмену санкций в отношении Эритреи

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о снятии санкций с Эритреи является своевременным, оно направлено в первую очередь на налаживание межбанковского сотрудничества с целью продвигать двусторонние экономические связи, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

В понедельник президент России Владимир Путин отменил запрет на поставки оружия Эритрее, соответствующий указ был обнародован на портале правовой информации.

"Речь идет о финансовых наших взаимоотношениях, о межбанковском сотрудничестве. Это очень важное, кстати сказать, решение, которое, действительно, было нужно с точки зрения продвижения наших контактов в сфере бизнеса и торгово-экономических связей", - заявил Богданов, отвечая на вопрос РИА Новости.

По его словам, решение "очень своевременное". "Мы этого ждали очень давно и, главное, наше бизнес-сообщество", - добавил он.